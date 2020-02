Cartoonist krijgt honderden boze berichten na tekening over coronavirus

Wolterink is niet de enige cartoonist die vanwege een 'coronacartoon' extra veel boze reacties over zich heen krijgt. De Chinese ambassades in Denemarken en België eisten al dat kranten in het land cartoons terugtrokken. Ook de Chinese ambassadeur in Nederland verwacht dat de Nederlandse overheid maatregelen neemt als er kwetsende cartoons worden gepubliceerd. Hij roept hoofdredacteuren op hun "normen en waarden te bewaken".

"Het is een reactie die wel te verwachten is van China", zegt Tjeerd Royaards, ook cartoonist en hoofdredacteur van The Cartoon Movement. "We hebben het wel over het land dat Winnie de Poeh in de ban doet omdat die op de president zou lijken. Ik mag hopen dat Nederland geen gehoor geeft aan de Chinese oproep, eigenlijk is het hele platte censuur."

Bedreigingen of zelfs doodsverwensingen zijn geen nieuw fenomeen voor cartoonisten. Royaards: "Eigenlijk gebeurt dit tegenwoordig elke keer als een cartoon ophef veroorzaakt."