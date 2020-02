Januari 2020 wereldwijd warmste ooit, natuur in de war

De maand januari was zowel wereldwijd als in Europa de warmste januari sinds het begin van de wereldwijde temperatuurmetingen in 1981. Gemiddeld over de wereld was het volgens Weerplaza 0,77 graden warmer dan het klimatologisch gemiddelde. Daarmee is het oude record uit 2016 nipt gebroken.

Ook het Europese record werd met gemak gebroken. Het was volgens het weerbureau de afgelopen maand 0,2 graden warmer dan bij het vorige record in januari 2007. Vooral in het noordoosten van Europa waren de temperaturen "absurd hoog", daar werd het op sommige plaatsen wel meer dan 6 graden warmer dan het klimatologisch gemiddelde.