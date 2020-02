Warmterecord op laatste dag januari

In De Bilt is gisteren het eerste weerrecord van het jaar gemeten. Het werd 12,5 graden, een temperatuur die op 31 januari nog nooit gemeten was. Het oude record stamde uit 1990, toen het 12,0 graden werd, meldt Weerplaza.

De hele maand januari was met een gemiddelde van 6,2 graden zeer zacht, ver boven het gemiddelde van 3,1 graden. Daarmee staat deze januari op nummer 5 van warmste januarimaanden. Het record stamt uit 2007, toen het gemiddeld 7,1 graden werd.

Extremer

Weerman Michiel Severin zegt dat het record van gisteren goed past in de trend van het opwarmende klimaat. Dat leidt in de winter niet tot veel hogere temperaturen. Het record van gisteren is maar ruim een graad hoger dan het record dat precies een eeuw eerder gevestigd werd, toen het in De Bilt 11,2 graden werd.

De zomerrecords van de laatste jaren zijn extremer. Ze zijn vaak 2 à 4 graden hoger dan de records uit de eerste helft van de vorige eeuw. Dat komt doordat in de zomer de invloed van de zon groter is. Dagrecords in de winter hangen vaak samen met de zuidwestenwind. Dat is ook bij het record van gisteren het geval, toen een sterke zuidwestenwind extreem zachte lucht aanvoerde.

Minder koude dagen

Gemiddeld is januari wel veel zachter dan in de vorige eeuw, doordat het aantal koude en zeer koude dagen veel minder is geworden.

De komende dagen worden geen nieuwe dagrecords verwacht. Het blijft erg zacht, maar voor een record zou het in De Bilt 14 graden moeten worden, en dat zal niet worden gehaald. Het dagrecord voor heel februari staat sinds vorig jaar op 17,5 graden.