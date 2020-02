Ambassadeur in Kamer, Sjoerdsma en Rusland leggen het niet bij

De vaste Kamercommissie van Buitenlandse Zaken heeft een gesprek gehad met de ambassadeur van Rusland in Den Haag. Aanleiding was de Russische weigering om Kamerlid Sjoerdsma toe te laten tot het land.

Sjoerdsma reageerde na het gesprek in de Tweede Kamer teleurgesteld. Hij zei dat hij en Rusland niet dichter bij elkaar zijn gekomen. "Ik heb duidelijk gemaakt dat zeer te betreuren." Hij zei dat de weigering draait om "mijn meningen als parlementariër" en dat hij daar niks aan kan veranderen.

Wodka

Ambassadeur Shulgin bleef er in het gesprek bij dat het D66-Kamerlid niet welkom is in zijn land. Hij vindt dat Sjoerdsma meningen heeft, die "niet getuigen van diepgaande kennis". Hij doelt dan waarschijnlijk op Sjoerdma's kritiek op 'Moskou' in het MH17-dossier. De diplomaat heeft Sjoerdsma uitgenodigd op de ambassade, voor een gesprek "met een goed glas wodka".

Na de weigering om Sjoerdsma toe te laten, is de reis afgeblazen die Tweede Kamerleden volgende maand naar Rusland zouden maken. De vaste Kamercommissie vindt unaniem dat de Russen zich niet moeten bemoeien met de samenstelling van de Nederlandse delegatie.