Baudet: verwijt racisme is absurd

Thierry Baudet, leider van Forum voor Democratie, heeft voor het eerst tegenover journalisten gereageerd op de commotie die is ontstaan na zijn zogenoemde trein-tweet van afgelopen vrijdag.

In het gebouw van de Tweede Kamer herhaalde hij voor toegestroomde cameraploegen en verslaggevers dat hij zijn tweet, over twee vriendinnen die in de trein ernstig zouden zijn lastiggevallen door Marokkanen, te snel heeft verstuurd. Het bleek te gaan om controleurs in burger en de vrouwen wilden aanvankelijk niet hun kaartje laten zien.

Racistisch

Op de vraag of hij wist dat het conducteurs waren toen hij de tweet verstuurde, gaf Baudet herhaaldelijk geen antwoord. "Ik heb rechtgezet wat ik recht wilde zetten", was alles wat hij daarover kwijt wilde. Ook op de vraag of hij excuses gaat aanbieden, ging hij niet in.

"Ik heb een fout gemaakt, ik ben te snel geweest. Maar het punt blijft staan dat veel vrouwen zich onveilig voelen door straatintimidatie." Het verwijt dat zijn tweet racistisch was, noemde Baudet "absurd".

Kijk hier naar de reactie van Thierry Baudet.