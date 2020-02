Pelosi verscheurt speech Trump: 'De politieke kloof in optima forma'

Het tweede opmerkelijke moment kwam vlak daarna. Pelosi moet als leider van het Huis de president aankondigen. "Normaal doet ze dat door te zeggen: leden van het Congres, ik heb de eer of het is mijn een genoegen om de president aan te kondigen", vertelt Vlam in het NOS Radio 1 Journaal. "Maar in dit geval was het veel korter. Het was gewon 'leden van het Congres, hier is de president'. Veel zakelijker."

Het derde moment kwam na afloop, vertelt Vlam. "Dat is echt viral gegaan. Nancy Pelosi pakte de papieren waar Trumps speech op stond en ging die een voor een verscheuren."

De sfeer tussen Trump en Pelosi was de afgelopen weken al behoorlijk verpest. De presidentiële speech vannacht was de eerste keer dat ze elkaar zagen sinds de start van de afzettingsprocedure tegen Trump. "Toen hadden ze een flinke ruzie. Pelosi zei dat Trump een 'meltdown' had gehad en dat ze ging bidden voor zijn psychische gezondheid. Trump op zijn beurt noemde haar een derderangspoliticus."