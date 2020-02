Vluchten geschrapt, reizigers geweerd: zijn de anti-coronamaatregelen overdreven?

De maatregelen die landen nemen tegen de verspreiding van het virus, lopen sterk uiteen. De VS, Australië en Singapore weigeren alle buitenlanders die recent in China zijn geweest. Andere landen beperken hun inreisverbod tot reizigers die rechtstreeks uit China komen, of hebben vluchten van en naar China geschrapt.

Ook buurlanden van China maken zich ook zorgen: Rusland en Mongolië hebben de grens grotendeels afgesloten. Sinds vannacht is daarnaast het merendeel van de grensovergangen naar Hongkong dicht.

Geen pandemie

Niet alleen de Chinese regering, ook de WHO vindt veel van die maatregelen overdreven. "De uitspraak is nog geen pandemie, maar een epidemie op verschillende plekken", benadrukt een WHO-arts. Directeur-generaal Tedros Adhanom Ghebreyesus vraagt landen daarom om anti-coronaregels maar voor korte tijd in te stellen en ze regelmatig te heroverwegen.

De organisatie waarschuwt zelfs dat het sluiten van grenzen een averechts effect kan hebben. Mensen kunnen proberen illegaal China in of uit te gaan, en zo het virus mogelijk verder verspreiden. De organisatie vindt het een beter idee om controles in te stellen bij grensovergangen.

Paniek zaaien

De Chinese overheid noemt de maatregelen van sommige landen niet alleen overdreven, maar zelfs politiek gemotiveerd. De uitbraak heeft zware gevolgen voor de Chinese economie: de Chinese beurs sloot gisteren met bijna 8 procent verlies, de grootste daling in meer dan vier jaar.

Vooral de VS zaait volgens de Chinese regering onnodig paniek. "De Amerikaanse regering overschrijdt alle fatsoensgrenzen", zei de Chinese ambassadeur in Nederland Xu Hong tegen de Volkskrant. "De mensheid staat voor een ­wereldwijde crisis op het gebied van volksgezondheid en dan gebruiken ze dat om China te onderdrukken."

Over de samenwerking met Nederland is de ambassadeur positiever. "Nederland is alert en handelt op ­wetenschappelijke en rationele basis, daar hebben we begrip voor", zegt hij in de krant. Ons land stelde tot nu toe nog geen maatregelen in tegen de verspreiding van Corona, maar evacueerde wel burgers uit de stad Wuhan.