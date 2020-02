Chinese beurs maakt duikvlucht door uitbraak coronavirus

Ook op andere Aziatische beurzen daalden aandelen in Chinese bedrijven.

De verwachting is dat de druk op de Chinese markt aanhoudt zolang het aantal besmettingen met het virus toeneemt. De vakantie van veel Chinese werknemers is verlengd tot 9 februari, waardoor de productie op veel plaatsen tot die tijd stilligt. "Beleggers gaan ervan uit dat de winst van bedrijven op de korte termijn onder druk komt te staan", zegt Den Daas.

Ook internationale luchtvaartmaatschappijen merken de gevolgen. "KLM bijvoorbeeld heeft alle vluchten van en naar China geschrapt. KLM haalt hier zo'n 1,4 miljard euro omzet per jaar vandaan, dus dat zal wel pijn gaan doen. Hoeveel is nog afwachten."

Ziekenhuis gebouwd in acht dagen

In Wuhan is een ziekenhuis geopend dat speciaal is gebouwd voor patiënten die zijn besmet met het nieuwe coronavirus. Het gebouw is in acht dagen uit de grond gestampt. Vandaag zijn de eerste patiënten opgenomen.

Er is plaats voor duizend patiënten. Het ziekenhuis is neergezet om andere ziekenhuizen in de stad te ontlasten. Door de uitbraak was een tekort aan bedden ontstaan. In de regio Hubei, waar Wuhan ligt, zijn 11.000 besmettingen gemeld. In heel China zijn dat er 17.000.

Over de duur van de uitbraak is nog weinig te zeggen, zegt Den Daas. "Het aantal nieuwe gevallen loopt nog hard op. De meeste meldingen komen nog uit de provincie Hubei, die helemaal op slot zit. Ook daarbuiten ligt alles stil en daardoor lijkt het dat het virus zich niet heel makkelijk nog sneller kan verspreiden."