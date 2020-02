Marco en Leontine Borsato uit elkaar

Marco Borsato en zijn vrouw Leontine gaan uit elkaar. Borsato heeft dat bevestigd via Facebook, nadat RTL Boulevard het nieuws als eerste bracht.

Begin dit jaar maakte de zanger bekend dat hij een burn-out had en voor onbepaalde tijd zijn werk neerlegde. Of dat ook te maken had met relatieproblemen is niet bekendgemaakt.

Marco Borsato (53) en Leontine Ruiters (52) trouwden in 1998. Op Facebook zegt Marco Borsato: "Na een huwelijk van meer dan twintig jaar hebben we met pijn in onze harten besloten om uit elkaar te gaan." Ook vraagt hij iedereen "om ons en de kinderen rust en privacy te geven". Ze hebben drie kinderen.