Toeslagenaffaire: meer ouders hoeven voorlopig niet terug te betalen

Meer ouders hoeven voorlopig hun kinderopvangtoeslag niet terug te betalen. Minister Hoekstra en de nieuwe staatssecretaris Van Huffelen schrijven aan de Tweede Kamer dat eerder gedane toezeggingen voor verwarring hebben gezorgd en dat de groep wordt uitgebreid.

In de kinderopvang-affaire is mogelijk van duizenden ouders de toeslag ten onrechte ingetrokken. De inmiddels afgetreden staatssecretaris Snel maakte in november bekend dat voor ouders die betrokken waren bij een 'CAF-zaak' en mensen die beschuldigd waren van opzet of grove schuld de 'dwanginvordering' tijdelijk zou worden stopgezet. Er zijn ouders die formeel buiten deze groep vallen, maar die dachten dat ze toch wel voor een 'pauzeknop' in aanmerking kwamen.

Herstel van vertrouwen

Hoekstra en Van Huffelen hebben nu besloten dat ouders met problematische schulden die vinden dat ze in een soortgelijke situatie zitten ook van de pauze kunnen profiteren. Dat betekent dat de Belastingdienst ook in die gevallen geen dwanginvordering zal toepassen, zoals loonbeslag of inbeslagname van een auto. "Hiermee scheppen we duidelijkheid voor deze ouders en werken we aan het herstellen van het vertrouwen", schrijven de bewindslieden.

Van Huffelen, die vorige week woensdag aantrad als staatssecretaris, heeft inmiddels ook met een aantal ouders gepraat. Volgens de brief aan de Kamer heeft ook zij soms schrijnende verhalen gehoord.