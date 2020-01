Nieuwe staatssecretarissen Financiën kunnen aan de slag

Koning Willem-Alexander heeft op paleis Huis ten Bosch de twee nieuwe staatssecretarissen van Financiën beëdigd. De D66'ers Alexandra van Huffelen en Hans Vijlbrief volgen samen hun partijgenoot Menno Snel op, die vorige maand aftrad vanwege de problemen met de toeslagen voor kinderopvang. Van mogelijk duizenden ouders werd de toeslag stopgezet, nadat ze ten onrechte beschuldigd waren van fraude.

Van Huffelen (51) wordt in haar nieuwe rol verantwoordelijk voor de toeslagen. Gisteren zei ze dat de overheid het vertrouwen van de getroffen ouders moet terugwinnen en dat ze snel bij ouders op bezoek gaat. Van Huffelen was algemeen directeur van het Gemeentelijk Vervoerbedrijf in Amsterdam en Eerste Kamerlid voor D66. Daarvoor was ze onder meer wethouder in Rotterdam.

Vijlbrief (56) moet de Belastingdienst gaan reorganiseren. Hij wil de tijd tot aan de verkiezingen van volgend jaar gebruiken om daarvoor de basis te leggen, zei hij gisteren. Vijlbrief was ambtelijk voorzitter van de Eurogroep en eerder onder meer topambtenaar op het ministerie waar hij nu staatssecretaris wordt.

Na hun beëdiging gingen de nieuwe bewindslieden naar het departement voor het tekenen van de zogenoemde overdrachtsdossiers.