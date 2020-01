Nieuwe staatssecretaris wil vertrouwen gedupeerde ouders herstellen

Alexandra van Huffelen, een van de twee nieuwe staatssecretarissen van Financiën, gaat als een van haar eerste daden op bezoek bij ouders die zijn gedupeerd door de toeslagen-affaire bij de Belastingdienst. Dat zei ze nadat ze was ontvangen door premier Rutte op het Torentje.

Van Huffelen wordt morgen, samen met de andere nieuwe staatssecretaris Hans Vijlbrief, beëdigd door koning Willem-Alexander. "Ik wil het heel graag doen", zei ze. "Ik heb er wel goed over nagedacht, want ik had een goede baan als directeur van het Gemeentelijk Vervoerbedrijf in Amsterdam."

In haar nieuwe rol wordt Van Huffelen verantwoordelijk voor het oplossen van de problemen met de toeslagen voor kinderopvang. Zeker enige honderden ouders werden ten onrechte beschuldigd van fraude en kwamen daardoor in grote problemen. Staatssecretaris Snel moest vanwege die affaire aftreden.

Vertrouwen kwijtgeraakt

"De problemen zijn groot, ouders zijn in de knoei gekomen en zijn het vertrouwen in de overheid kwijtgeraakt. Er moet recht worden gedaan en we moeten hun vertrouwen weer terugwinnen", zei ze.

De nieuwe staatssecretaris weet nog niet hoe lang het zal duren voordat alle ouders uit de problemen zijn. "Eerst moeten we in kaart brengen hoe groot de problemen precies zijn, hoeveel ouders gedupeerd zijn. Ik ga mijn uiterste best doen om het vertrouwen zo snel mogelijk te herstellen."