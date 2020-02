PVV en Partij voor de Dieren doen aangifte tegen varkensslachterij

PVV-fractieleider Geert Wilders en -Kamerlid Dion Graus hebben in Den Haag aangifte gedaan tegen een slachthuis in IJsselstein. RTL Nieuws publiceerde vorige week een video waaruit blijkt dat de varkens in dit slachthuis ernstig mishandeld worden.

"Wij vinden eigenlijk weinig erger dan botte dierenmishandeling. Het gaat om weerloze dieren, die al naar het slachthuis gaan. En als die dan ook nog eens worden mishandeld door mensen die daar werken en nota bene ook door dierenartsen. Dat gaat door merg en been. Ik kan daar wakker van liggen en collega Graus ook."

Uit de undercovervideo van RTL Nieuws bleek dat de varkens in slachterij Westfort in IJsselstein worden geslagen, aan hun staart getrokken en opgejaagd.

Behalve de PVV'ers heeft ook Kamerlid Wassenberg van de Partij voor de Dieren aangifte gedaan. Hij deed dat niet alleen tegen het slachthuis, maar ook tegen de inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Die hebben volgens hem actief deelgenomen aan de mishandeling.

Wilders en Graus arriveerden samen bij het politiebureau: