Coronavirus vastgesteld in België bij evacué uit Wuhan

In België is bij iemand het nieuwe coronavirus vastgesteld, meldt de Belgische minister van Volksgezondheid. Het gaat om een van de negen Belgen die zondag uit Wuhan zijn opgehaald. Hij of zij verkeert in goede gezondheid en vertoont geen symptomen van de ziekte.

De betrokkene is overgeplaatst naar het Sint-Pietersziekenhuis in Brussel, staat in een persbericht van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid. "Daar is alle expertise en omkadering aanwezig om de beste zorg te garanderen."

De negen Belgen werden gisteren uitgebreid getest in een militair ziekenhuis in Brussel. Daar werd vastgesteld dat een van de negen evacués besmet is. De anderen mankeren niets, maar moeten wel twee weken in quarantaine.

Tekortgeschoten

Het is niet de eerste besmette persoon in Europa. Eerder werden ook besmettingen vastgesteld in onder meer Frankrijk, Groot-Brittannië en Duitsland. In Nederland zijn tot nu toe geen besmettingen geconstateerd.

Het dodental in China is inmiddels opgelopen tot 425, dat is iets meer dan 2 procent van het aantal zieken. Gisteren zijn er 3235 besmettingen bij gekomen, wat het totale aantal op 20.438 brengt.

China heeft toegegeven dat het land is tekortgeschoten bij de bestrijding van het coronavirus. Het permanente comité van het politbureau, waar president Xi Jinping de leider van is, dat er lessen moeten worden getrokken uit de gebeurtenissen van de afgelopen weken en dat voortaan beter moet worden ingegrepen als zich een nationale noodsituatie voordoet.