China geeft tekortkomingen toe bij bestrijding coronavirus

China geeft toe dat het land tekort is geschoten bij de bestrijding van het coronavirus. Het permanente comité van het politburo, het dagelijkse bestuur van China, zegt dat er lessen moeten worden getrokken uit de gebeurtenissen van de afgelopen weken en dat voortaan beter moet worden ingegrepen als zich een nationale noodsituatie voordoet.

Verder zegt het comité, dat wordt geleid door president Xi Jinping, dat de handel in verboden diersoorten snel moet worden aangepakt. Vermoed wordt dat de uitbraak van het coronavirus in december is begonnen op een vismarkt in de stad Wuhan. De kans is groot dat het virus afkomstig is van vleermuizen.

Het dagelijkse bestuur van China zegt tegen staatspersbureau Xinhua dat de situatie in Wuhan nog altijd topprioriteit is en dat er meer artsen naar de stad worden gestuurd. Daarnaast zegt het comité dat mensen die fouten hebben gemaakt bij de bestrijding van het virus, gestraft zullen worden.

Intussen is het dodental in China gestegen naar 425. De afgelopen dag zijn er 3235 besmettingen bij gekomen, wat het totale aantal op 20.438 brengt.