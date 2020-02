Kosovo heeft vier maanden na de verkiezingen een nieuwe regering

Het parlement van Kosovo heeft vier maanden na de verkiezingen zijn steun gegeven aan een nieuwe coalitieregering. De nieuwe premier is de 44-jarige Albin Kurti, de leider van de links-nationalistische Zelfbeschikking-partij.

Hij kondigde een nieuw tijdperk aan waarin geen plaats meer is voor corruptie en bevoordeling van vrienden en familie. Ook wil hij bezuinigen op het overheidsapparaat. Het aantal ministeries wordt daarom teruggebracht van 21 naar 15.

Een ander belangrijk punt is de normalisering van de relatie met Servië, dat de onafhankelijkheid van Kosovo niet erkent.

Verkiezingsuitslag

Kurti's Zelfbeschikking won in oktober de verkiezingen met 26 procent van de stemmen. Op de tweede plaats eindigde de centrum-rechtse Democratische Liga Kosovo met 25 procent. Beide partijen behoorden voorheen tot het oppositieblok.

Nu hebben ze elkaar gevonden in een regering waarin in overeenstemming met de grondwet ook plaats is voor vertegenwoordigers van de etnische minderheden in het land.

De coalitiebesprekingen sleepten zich maanden voort, doordat de deelnemers het niet eens werden over de vraag wie volgend jaar de nieuwe president moet worden. Dat probleem is niet opgelost. De partijen willen daar op een later tijdstip een besluit over nemen.

Kosovo-oorlog

De bevolking van Kosovo bestaat voor het overgrote deel uit etnische Albanezen. Daarnaast kent het land Servische, Turkse en Bosniakische minderheden.

Kosovo hoorde in de vorige eeuw bij Servië. Eind jaren 90 vocht het Kosovaarse Bevrijdingsleger UÇK een onafhankelijkheidstrijd uit met het Servische leger. Dat trok zich in 1999 na NAVO-luchtaanvallen op Servië uit Kosovo terug. Het Kosovaarse parlement riep in 2008 de onafhankelijkheid uit.