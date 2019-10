Oppositie wint verkiezingen in Kosovo

Twee oppositiepartijen zijn de grootste geworden bij de parlementsverkiezingen in Kosovo, blijkt na het tellen van ruim driekwart van de stemmen. De leider van de regeringspartij PDK, die tot nu toe de meeste zetels had, heeft zijn nederlaag toegegeven.

Uit de voorlopige uitslag bij de vervroegde verkiezingen blijkt dat de links-nationalistische partij Vetevendosje (Zelfbeschikking) uitkomt op 26 procent en de LDK (Democratische Liga Kosovo) op 25 procent. De rechts-conservatieve PDK blijft steken op 21 procent. De AAK van de vertrokken premier Haradinaj haalt 12 procent.

Vetevendosje-leider Kurti vierde de verkiezingszege vannacht op het centrale plein van de hoofdstad Pristina. "We hebben de republiek behoed voor een gijzeling door de politiek", zei hij tegen zijn aanhangers. Kurti wil naar eigen zeggen snel een regering vormen. Mogelijk komt er een coalitie met de LDK.

Traangas

De partij van Kurti is niet onomstreden in Kosovo, dat in 2008 onafhankelijk werd van Servië. Het verzet tegen samenwerking met Servië nam in het verleden geregeld hevige vormen aan. Zo verstoorden parlementsleden van Vetevendosje debatten met traangas en het gooien van waterflesjes. De laatste tijd laat Kurti zich gematigder uit.

De verkiezingen in het Balkanland waren nodig omdat premier Haradinaj in juli opstapte. Aanleiding voor zijn vertrek was het besluit van het Kosovotribunaal om hem als verdachte te horen over zijn rol in de Kosovo-oorlog in 1998 en 1999. Haradinaj was toen commandant van de UÇK, de militie die streefde naar onafhankelijkheid.