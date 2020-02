Verkoper van 'tweedehands' e-boeken stopt ermee

Nu het doorverkopen van elektronische boeken is verboden, stopt Tom Kabinet ermee. Dat bedrijf bood een platform om 'tweedehands' e-boeken te verkopen.

In december oordeelde het Europese Hof van Justitie dat het doorverkopen van e-boeken in strijd is met het auteursrecht. Want kopieën zijn niet van nieuw te onderscheiden en slijten niet. En daardoor concurreren ze met het originele e-boek, terwijl de schrijver en de uitgever er geen vergoeding voor krijgen.

Tom Kabinet bracht daartegen in dat het bedrijf het technisch onmogelijk maakte dat meer dan één gebruiker over een e-boek beschikt. Maar volgens het hof is dat niet voldoende: in de licentie die meestal bij e-boeken wordt geleverd, staat dat het boek alleen mag worden gelezen op de apparatuur van degene die het boek heeft gekocht.

"Het verhaal van Tom Kabinet eindigt hier", zegt het bedrijf nu. "Deze uitspraak geeft voor ons te weinig ruimte om ons huidige pad te vervolgen." Op 15 februari gaat Tom Kabinet offline. Het bedrijf had naar eigen zeggen zo'n 12.000 gebruikers.