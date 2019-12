Doorverkopen e-books mag niet, oordeelt Europees Hof

Het doorverkopen van elektronische boeken is niet hetzelfde als het doorverkopen van tweedehandsboeken van papier, en mag dus niet. Dat heeft het Europees Hof van Justitie bepaald een langlopende zaak over de kwestie.

Het doorverkopen van e-books is in strijd met het auteursrecht, oordeelt het hof. Omdat kopieën niet van nieuw te onderscheiden zijn en niet slijten, concurreren ze met het originele e-book, terwijl de schrijver en de uitgever er geen vergoeding voor krijgen.

De zaak was in 2014 aangespannen door het Nederlands Uitgeversverbond (NUV), dat tegenwoordig de Mediafederatie heet, en Groep Algemene Uitgevers (GAU) tegen de digitale e-book-marktplaats Tom Kabinet. Bezwaar van de uitgevers was altijd dat een e-book oneindig vermenigvuldigd en verspreid kan worden, terwijl een fysiek boek echt van eigenaar wisselt. Met het uitlenen van digitale boeken hebben de uitgevers geen probleem.

Tom Kabinet zegt dat het bedrijf het technisch onmogelijk heeft gemaakt dat meer dan een gebruiker over een e-book beschikt. Maar volgens het hof is dat niet voldoende: in de licentie die meestal bij e-books wordt geleverd, staat dat het boek alleen mag worden gelezen op de apparatuur van degene die het boek heeft gekocht.

"De GAU/Mediafederatie is blij dat na vele jaren er nu eindelijk duidelijkheid is over de toepassing van het auteursrecht op e-books", schrijven de partijen op hun website. Ze onderzoeken welke schade Tom Kabinet heeft veroorzaakt en of ze die kunnen verhalen op het bedrijf.