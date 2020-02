Politie zoekt 14-jarige jongen die kapmes laat zien op tv

De politie is een onderzoek begonnen naar een 14-jarige jongen uit de Groningse wijk Paddepoel die in een fragment van het NTR-televisieprogramma Danny op straat een kapmes in zijn hand heeft.

Op de beelden is te zien hoe de jongen, omringd door andere jongeren, aan journalist Danny Ghosen vertelt waarom hij het wapen bij zich heeft. "Voor protect tegen vijanden." Die vijanden zouden jongeren uit een andere wijk zijn.

Naar aanleiding van de beelden heeft de politie een onderzoek ingesteld naar de groep en de jongen die het mes in zijn handen heeft. "We willen de identiteit van de jongen achterhalen. Dat hij met zo'n groot mes rondloopt, dat mag absoluut niet", zegt een woordvoerder. "Zodra dat onderzoek resultaat oplevert, ondernemen we actie."

In het filmpje vertelt de jongen waarom hij het mes bij zich heeft: