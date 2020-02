Politie overweegt aangifte tegen Baudet wegens 'Marokkanen-tweet'

De Landelijke Eenheid van de politie doet mogelijk aangifte tegen Forum voor Democratie-leider Baudet. De politicus twitterde vrijdag dat "dierbare vriendinnen" in de trein waren lastiggevallen door vier Marokkanen.

De NS weersprak dat gisteren. Het ging namelijk om NS-medewerkers in burger die de vrouwen controleerden op hun vervoersbewijzen. Nadat de controleurs zich hadden gelegitimeerd en er ook nog een agent in burger bij was gehaald die zich ook legitimeerde, lieten de vrouwen zich overtuigen en hun vervoersbewijzen controleren. Zij reden overigens niet zwart.

"Wij zijn aan het kijken of er een strafbaar feit is gepleegd", zegt een woordvoerder van de politie over Baudets tweet. "Als daar sprake van is, dan zullen wij aangifte doen." Volgens de politie zijn er verder geen mensen die aangifte hebben gedaan tegen de FvD-leider.

Dat het zinloos is om aangifte te doen van dit soort incidenten in de trein, zoals Baudet in zijn tweet stelde, noemt de woordvoerder een onverstandige uitspraak. "Informatie van de burger is heel belangrijk. Als er meerdere aangiftes volgen, weten wij beter of er iets speelt."