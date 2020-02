Eritrea woedend over immigratiestop VS, Nigeria scherpt veiligheid juist aan

Eritrea heeft met ontzetting gereageerd op het besluit van de Amerikaanse regering om geen Eritrese immigranten meer toe te laten. Ook inwoners van vijf andere landen mogen zich niet meer in de VS vestigen. De Nigeriaanse regering zegt juist maatregelen te zullen nemen om aan de Amerikaanse veiligheidseisen te kunnen voldoen.

De Amerikaanse regering kondigde vrijdag aan dat inwoners van Eritrea, Kirgizië, Myanmar, Nigeria, Sudan en Tanzania niet meer naar de VS mogen emigreren. Deze landen voldoen volgens president Trump niet aan de Amerikaanse veiligheidseisen en regels voor het delen van informatie. Dat maakt een immigratiestop onvermijdelijk. Die gaat in op 21 februari.

Volgens de Amerikaanse autoriteiten variëren de problemen van ondermaatse beveiliging van paspoorten tot het onvoldoende delen van informatie over terrorismeverdachten. De baas van de Amerikaanse binnenlandse inlichtingendienst, Chad Wolf, zegt dat de landen hulp krijgen bij het verbeteren van de kritiekpunten, zodat ze zo snel mogelijk weer van de lijst kunnen.

Langer blijven dan mag

Eritrea is "verbijsterd door deze vijandige zet", waarmee "zonder gegronde reden een negatief signaal wordt afgegeven" dat haaks staat op het Amerikaanse beleid van constructieve betrokkenheid. Ook in Nigeria zijn woedende reacties, maar de regering zegt tegemoet te willen komen aan de Amerikaanse eisen. Nigeriaanse burgers krijgen nog maar zelden een tijdelijk visum, omdat in de praktijk veel Nigerianen veel langer blijven dan hun visum toestaat.

In tegenstelling tot andere landen waarvan inwoners niet meer welkom zijn, is een tijdelijk verblijf voor deze zes landen nog wel toegestaan, bijvoorbeeld voor toeristen, studenten, zakenmensen, journalisten of mensen die voor een medische behandeling komen.

Het inreisverbod dat Trump in 2017 afkondigde voor inwoners van Jemen, Syrië, Iran, Libië en Somalië, landen met een moslimmeerderheid, leidde tot grote woede. Ook voor Noord-Korea en Venezuela gelden visumbeperkingen.