'Johnson wil af van Europese rechters'

Premier Johnson is niet bereid een handelsovereenkomst met de Europese Unie te sluiten als Europese rechters daarin het laatste woord houden over conflicten. In dat geval kiest hij liever voor een lossere relatie, melden Britse media.

Johnson zal morgen een veelomvattende toespraak houden waarin hij zijn visie op de handelsrelatie met de EU uiteenzet. Het is het Britse openingssalvo in de onderhandelingen over de toekomstige samenwerking met Europa na de brexit. Enkele Britse media schrijven al over de inhoud van de speech.

Nu Groot-Brittannië de EU heeft verlaten, is er een overgangsperiode van elf maanden waarin het land nog onder de Europese regels valt. Het land zal de komende maanden onderhandelen over de definitieve overeenkomst.

Canada of Australië

Regeringsbronnen zeggen dat Johnson twee opties zal voorleggen: een handelsrelatie zoals met Canada, of een iets losser verband zoals de EU met Australië heeft. In beide gevallen zal Groot-Brittannië zelf zeggenschap houden over milieu- en arbeidsregels, overheidsbemoeienis en productiestandaards.

"Nu de brexit een feit is, willen we gelijkwaardig worden behandeld", zegt een woordvoerder tegen The Sun. "We zijn volledig onafhankelijk en willen in de onderhandelingen over een vrijhandelsverdrag niet gehouden worden aan oude verplichtingen."

Terwijl de gesprekken met de EU lopen, zal Johnson ook overeenkomsten proberen te sluiten met de VS, Australië en Japan.