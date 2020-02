Parasite best bekeken Aziatische film in Nederland ooit

Parasite is in de Nederlandse bioscopen de beste bekeken Aziatische film ooit. De sociale satire van de Zuid-Koreaanse regisseur Bong Joon Ho, die ruim twee maanden geleden in première ging, is door de grens van de 200.000 bezoekers, zo heeft distributeur September Film bekendgemaakt.

Tot nu toe was Crouching Tiger, Hidden Dragon (2001) met 174.000 bezoekers de best bekeken Aziatische film in Nederland.

Parasite gaat over een jongen uit een arm gezin die bijles gaat geven aan de dochter van een rijke familie. Geleidelijk dringen ook de zus en de ouders het leven van de rijke familie Park binnen.

Oscars

De zwarte komedie heeft al een groot aantal prijzen gewonnen, waaronder de Gouden Palm voor de beste film op het festival van Cannes en de Golden Globes voor beste buitenlandse film en beste regie.

Vannacht kwam daar nog een prijs bij: Parasite won de onderscheiding voor beste originele scenario bij de Writers Guilds Awards.

Vanavond maakt de film bij de uitreiking van de belangrijkste Britse filmprijzen kans op vier Bafta's. Volgende week zijn de Oscars aan de beurt, Parasite is daarbij in zes categorieën genomineerd, waaronder die voor beste film en beste regisseur.