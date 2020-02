'Vliegende dino' moest tand missen na mislukte aanval op inktvisachtige

Wetenschappers hebben een tand van een vliegend reptiel gevonden in het fossiel van een 150 miljoen jaar oude voorloper van de inktvis.

De onderzoekers denken dat de pterosauriër, zoals het dier heet, de inktvis poogde op te vissen uit het water en dat daarbij een bijna twee centimeter lange tand bleef steken in het weefsel.

Hoewel niet vast te stellen valt of de inktvis stierf door de aanval, is de kans wel groot dat de vliegende dino het zeedier niet heeft kunnen oppeuzelen. De inktvis zonk na zijn dood namelijk af naar de zeebodem, schrijven de onderzoekers in een artikel dat deze week verscheen in het online wetenschapstijdschrift Scientific Reports.

Zo ziet de tand eruit in het fossiel: