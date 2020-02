Nageroepen vanwege het coronavirus: 'Dit is geen excuus om racistisch te zijn'

Dit racisme is niet nieuw, zegt kunstenaar en activist Sioejeng Tsao. "Het coronavirus is puur een bevestiging van het probleem. Het begint met 'grapjes' van kleins af aan. Spleetogen, jullie eten hond en als je met die mindset opgroeit, heb je het gevoel dat dit normaal is."

"Ik ben bang dat racisme door de vrijheid van meningsuiting genormaliseerd wordt, want je mag alles maar zeggen. Dus ik ben blij dat er een groep is die daar iets van zegt. De generaties hiervoor hebben dat nooit gedaan, omdat die heel bescheiden en dankbaar waren dat ze hier mochten wonen. Maar we zijn alweer generaties verder. Terwijl ik denk: als we stil zijn normaliseren we het."

Dat gevoel zorgt voor een tegenstelling bij Sioejeng: "Ik ben heel boos en heel verdrietig, maar dit is een goed voorbeeld van dagelijks racisme dat aan het licht wordt gebracht. Net als bij de zwartepietendiscussie. Dus ik ben stiekem blij en tegelijkertijd heel moe dat deze discussie überhaupt gevoerd moet worden."