Britse voorpagina's luiden nieuwe tijd in, 'bouw het land dat ons is beloofd'

The Telegraph slaat een heel andere toon aan. De krant heeft twee met Union Jacks uitgedoste vrouwen afgedrukt, met daarnaast een column met de kop: "Eindelijk eruit - en het lucht zo op dat we het hebben gedaan".

De Daily Mirror noemt het Britse vertrek uit de EU een historisch moment. De boulevardkrant verbindt daar ook een verwachting aan. "In het belang van iedereen die voor leave of remain stemde, bouw nu het Groot-Brittannië dat ons is beloofd", staat op de voorpagina.

De enige krant waar de brexit niet het grootste onderwerp is, is de Daily Mail. Die tabloid heeft gekozen voor een artikel over het coronavirus en de eerste besmettingen in Groot-Brittannië. De krant heeft wel een bijzondere actie: tegen een kleine bijbetaling kunnen lezers een speciale brexit-theedoek krijgen.