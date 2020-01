Brexit is een feit, duizenden vieren Brits vertrek uit EU in Londen

Om middernacht heeft het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie verlaten. Daarmee is na 47 jaar een einde gekomen aan het EU-lidmaatschap van de Britten, iets waar een meerderheid van de Britse kiezers bij een referendum in 2016 toe had besloten.

Voor het brexit-moment, om 23.00 uur Britse tijd, hadden zich voor het parlementsgebouw in Londen duizenden mensen verzameld. Onder hen was Nigel Farage, een van de grootste aanjagers van de brexit.

Historische beelden, zo werd afgeteld naar de brexit: