Historische brexit-dag, maar wat gebeurt er eigenlijk?

"Verder hebben alle Commissarissen de opdracht gekregen om niet publiekelijk op te treden. Ze mogen niets zeggen over de brexit. Frans Timmermans kon bijvoorbeeld bij De Wereld Draait Door gaan zitten, maar heeft alle interviewverzoeken afgewezen."

Zelfs het weghalen van de Union Jack bij Europese instellingen moet onopgemerkt voorbij gaan. "Eigenlijk wil Brussel dat brexit in alle rust voorbij gaat", zegt Van Slooten. De Britse vlag verdwijnt ergens in de nacht van 31 januari op 1 februari, maar hoe dat in zijn werk gaat is nog niet bekend. "Hij moet opeens verdwenen zijn, in alle stilte, zodat het moment geen symbool van de brexit wordt. Maar reken maar dat er die nacht de hele tijd een Britse camera op gericht zal staan."

Lichtshows in Londen

Aan de andere kant van het Kanaal zal de stemming in politieke kringen totaal anders zijn. Er komen lichtshows, wapperende vlaggen, een geprojecteerde klok en een speciale brexitmunt.

Ook Nigel Farage van de Brexit Party, een van de grootste aanjagers van de brexit, houdt een feestje op Parliament Square. Daar komen 15 à 20.000 mensen op af. "Ze proberen er een soort Oud en Nieuwfeestje van te maken", zegt correspondent Tim de Wit.

"Wat verder wel opvallend is, is dat de Britse regering zijn kabinetsberaad op deze dag gepland heeft. Dat gebeurt niet zoals gewoonlijk in Londen, bij de premier thuis op Downing Street, maar in Sunderland", zegt De Wit. "Dat is de eerste Noord-Engelse stad die in de referendumnacht voor brexit heeft gestemd."

Wat ook een rol speel is dat veel kiesdistricten in het midden en noorden van Engeland traditiegetrouw altijd in handen van Labour waren. Tot de verkiezingen in december, toen veel van die districten voor het eerst naar de Conservatieven gingen. "Johnson wil met het bezoek aan Sunderland ook laten zien dat hij zijn nieuwe kiezers niet vergeten is."