Brussel leeft toe naar brexit, maar 'don't mention the flag'

Wat gebeurt er met de Britse vlag als de Britten vrijdag de Europese Unie verlaten? Wie haalt de Union Jack weg en waar gaat de vlag naartoe? De lippen in Brussel gaan stijf op elkaar als de vraag wordt gesteld. Beveiligers van de Europese gebouwen worden bloednerveus als er opnames gemaakt worden in de buurt van de Britse vlag.

Eigenlijk wil Brussel dat de brexit, komende vrijdag, in alle rust voorbij gaat. Feest mogen ze in Londen vieren, maar rondom de gebouwen van de Europese Unie moet het rustig zijn. Er komt geen vlagmoment; geen strijken of neerhalen van de Britse trots.

En dat terwijl de vlag normaliter het middelpunt is van Brussel. Voor alles is een protocol: zo staan langs de rode loper waarover de regeringsleiders lopen, voordat de Europese toppen beginnen, alle vlaggen van de lidstaten gedrapeerd op alfabetische volgorde. Bij de Europese Commissie, aan de overkant van de straat, wappert de blauwe Europese vlag en aan de laatste mast wordt altijd de vlag gehesen van een land waarvan de leider op dat moment op bezoek is.

Bij het Europees Parlement wapperen voor de ingang dag en nacht de vlaggen van de (nog) 28 lidstaten. En bij droevige gebeurtenissen in een van de landen gaan de vlaggen halfstok.