Minister: Overheid hoeft voortouw niet te nemen bij kweekvlees

De overheid hoeft niet het voortouw te nemen bij het ontwikkelen van kweekvlees. Ook hoeven er geen extra maatregelen of middelen vanuit het kabinet te komen om de ontwikkeling van kweekvlees te stimuleren. Dat zei minister Schouten donderdagavond in een debat met de Tweede Kamer over kweekvlees. "De markt kan het prima zelf", vindt ze. Ze ziet kweekvlees ook meer als "aanvulling" dan als een echte vervanger van vlees.

Partijen in de Kamer zijn het daar niet mee eens en vinden dat de overheid wel een prominentere rol kan spelen. Kamerleden van onder meer D66, GroenLinks, VVD, PvdA en CDA vroegen de minister of het kabinet meer vaart kan maken met het stimuleren van kweekvlees. Het consumeren van gekweekt vlees is nu nog verboden, en partijen vragen zich af waarom. Ze vinden de ontwikkelingen te langzaam gaan en willen meer experimenten mogelijk maken.

"We plegen roofbouw op onze planeet. We hebben wel drie aardbollen nodig als we met alle mensen vlees willen blijven eten. We moeten meer inzetten op alternatieven", zei D66-Kamerlid Groot, aanvrager van het debat.