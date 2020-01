WHO roept internationale noodsituatie uit vanwege coronavirus

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) bestempelt de uitbraak van het coronavirus vanaf nu als een internationale noodsituatie. Een comité van de VN-organisatie heeft bepaald dat de gezondheidsrisico's zeer ernstig en grensoverschrijdend zijn.

De WHO vond het eerder nog te vroeg om van een internationale noodsituatie te spreken. Inmiddels is het aantal besmettingen en getroffen landen zodanig toegenomen, dat de WHO wél die term hanteert. WHO-directeur Tedros Adhanom Gehebreyesus: "Laat duidelijk zijn dat dit geen motie van wantrouwen is aan het adres van China."

Door de nieuwe status, die met een Engelse afkorting PHEIC heet, komen meer middelen beschikbaar om het virus te beteugelen. Daarnaast mogen landsgrenzen en internationale vliegvelden scherper worden gecontroleerd.

Het WHO-comité werd na de uitbraak van het SARS-virus in 2003 in het leven geroepen. De PHEIC-status is sindsdien zes keer toegekend. De eerste keer gebeurde dat vanwege de Mexicaanse griep in 2009. De voorlaatste keer was dat vanwege de ebola-uitbraak in het noordoosten van Congo.

WHO-directeur Tedros Adhanom Gehebreyesus op de persconferentie: