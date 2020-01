Waarom het lerarentekort voorlopig nog niet voorbij is

Kunnen leraren niet een dag extra gaan werken?

In het basisonderwijs werkt volgens berekeningen 55 procent van alle leraren in deeltijd. Een voor de hand liggende oplossing voor het lerarentekort zou kunnen zijn om deze leraren een dag meer laten werken. De PO-Raad, belangenbehartiger van de schoolbesturen, denkt dat fulltime werken zeker een van de oplossingen voor het lerarentekort kan zijn. Toch zijn er flink wat bezwaren. De PO-Raad vindt dat je personeel niet kan dwingen om fulltime te gaan werken.

Bovendien, merkt de Algemene Onderwijsbond op, werken leraren op papier wel deeltijd, maar in de praktijk werken ze vaker een dag extra of ze maken overuren in de avonden of het weekend.

Hoe zit het met mensen die vertrokken zijn uit het onderwijs?

Het is een van de speerpunten van minister Slob: oud-leraren weer voor de klas krijgen. Naar schatting gaat het om 11.000 mensen. Van die mensen wil en kan slechts een klein deel weer terug voor de klas, blijkt uit een enquête van de AOb. Ongeveer 1250 mensen zouden kunnen herintreden als docent.

In één klap 1250 nieuwe leerkrachten erbij klinkt als een van de gedroomde oplossingen voor het tekort. Toch waarschuwt de AOb dat het niet zo simpel ligt. Zo wonen deze welwillende oud-docenten vaak in gebieden waar het lerarentekort niet zo nijpend is als in de Randstad. Bovendien zouden veel van deze docenten al vrij snel met pensioen gaan, waardoor het effect op het lerarentekort slechts tijdelijk is.

Komt er een einde aan het lerarentekort?

Hoogleraar onderwijsarbeidsmarkt Frank Cörvers van de Universiteit van Tilburg en Maastricht denkt dat we nog even geduld moeten hebben. "De maatregelen die we nu nemen, komen eigenlijk een paar jaar te laat. Maar je moet iets doen, voor veel van die maatregelen geldt: beter laat dan nooit."

Cörvers hoopt dat de regering de komende jaren beter de vinger aan de pols houdt. En in de tussentijd is het vooral wachten op de mensen die straks voor de klas kunnen gaan staan. "Over een paar jaar, als de arbeidsmarkt weer gaat ontspannen, kan de situatie er heel anders uitzien."

Bij een vorige staking kregen leraren veel kritiek op sociale media. In deze video reageerden ze toen op het commentaar: