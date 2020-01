David Jan Godfroid nieuwe Balkan-correspondent NOS

Godfroid kijkt ernaar uit om terug te keren naar zijn geliefde Balkan: "Het is de regio waar mijn hart ligt. Een gebied waar west en oost traditioneel tegenover elkaar staan en waar eindeloos veel verhalen zijn te maken. Over migratie, over Europese integratie of juist het gebrek daaraan. Verhalen over rijkdom en armoede, dreigende conflicten en de broosheid van vrede. Bovendien is het klimaat er een stuk aangenamer dan in Moskou."

NOS-hoofdredacteur Nieuws Marcel Gelauff: "David Jan heeft in Rusland en Oekraïne heel roerige jaren meegemaakt. Als goede verhalenverteller kan hij zijn hart weer ophalen op de Balkan. Zijn kennis van de regio komt daarbij goed van pas."