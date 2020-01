Mitra Nazar nieuwe NOS-correspondent in Turkije

Mitra Nazar wordt de nieuwe NOS-correspondent in Turkije. Zij volgt Lucas Waagmeester op, die zijn post in Istanbul verruilt voor een correspondentschap in de Verenigde Staten.

Nazar (39) is sinds 2017 Balkan-correspondent voor de NOS. Eerder werkte zij als freelance Balkan-correspondent voor media als De Correspondent, Het Parool, VPRO Bureau Buitenland, Deutsche Welle en de BBC. Sinds haar start bij de NOS heeft ze verslag gedaan vanuit een groot aantal Balkan-landen.

Ze verheugt zich op haar overstap: "Turkije staat in het middelpunt van de geopolitieke belangstelling, of het nu gaat om de oorlog in Syrië of de relatie met het Westen. Tegelijkertijd is het een enorm groot en cultureel divers land. Ik kan niet wachten de verhalen te vertellen van de mensen die er wonen."

"Turkije blijft in alle opzichten belangrijk voor de berichtgeving van de NOS", zegt hoofdredacteur Marcel Gelauff van NOS Nieuws over de overstap. "Mitra heeft als correspondent de ervaring die daarvoor nodig is."