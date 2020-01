Vliegen naar China: waarom de ene maatschappij wel en de andere niet?

"Dat hebben ze bij KLM ook gezien", zegt De Jong. "Dus nu combineren ze vluchten om die vliegtuigen toch vol te krijgen."

En er is nog een verschil tussen British Airways en Lufthansa enerzijds en KLM anderzijds. "Air France-KLM doet in dit deel van Europa de meeste vluchten op China", zegt De Jong. "Dus die andere maatschappijen hebben simpelweg niet zoveel te combineren."

Air France-KLM haalt ruim 1,4 miljard euro van zijn omzet op jaarbasis uit zijn vluchten naar China, dat is 6 procent van het geheel. "Die schrap je niet zomaar."

Reisadvies

Wat ook belangrijk is in de afweging voor vliegtuigmaatschappijen, is welk reisadvies geldt in eigen land. Zeker in het geval van British Airways speelt dat mee, zegt luchtvaartdeskundige Melkert. Vandaag scherpte Engeland het reisadvies aan.

Voor heel China geldt daar nu: reis alleen als het noodzakelijk is. "Voor British Airways wordt het dan wel heel lastig om vol te houden dat je gewoon naar China blijft vliegen", zegt Melkert.

KLM zegt dat het de richtlijnen van de Nederlandse overheid volgt. Hier geldt dat strenge reisadvies alleen in de provincie Hubei, in de rest van China geldt alleen het advies om op te letten voor eventuele risico's.

Allemaal in een vliegtuigromp

Een andere overweging voor vliegtuigmaatschappijen is volgens Joris Melkert de aansprakelijkheidskwestie. "Als je weet dat er mensen aan boord komen die mogelijk besmet zijn met het virus, en je stopt ze allemaal in een vliegtuigromp, dan zou je zomaar eens aansprakelijk gesteld kunnen worden", zegt hij.

Of dat stand zou houden voor een rechter is nog maar de vraag, "maar als vliegtuigmaatschappij is dat niet goed voor je naam".

Wat de economische impact is van de beslissingen van deze vliegmaatschappijen hangt af van hoelang deze situatie duurt. "We hebben dit twee keer eerder meegemaakt, met de SARS- en de MERS-crisis", vertelt Melkert. Dat kon je toen terugzien in de vliegstatistieken, zegt hij. "Die jaren was er een dipje in het aantal vluchten."

"Deze situatie hoeft maatschappijen niet veel geld te kosten, er gaan honderden vluchten per dag. Maar als het lang aanhoudt, kan je het wel terug gaan zien in de omzet."