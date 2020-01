Berlijn telt vannacht alle daklozen, 'data nodig om hulp te verbeteren'

De komende nacht is in Duitsland de allereerste daklozentelling. In de Nacht van de Solidariteit gaan bijna 4000 vrijwilligers in Berlijn de straat op om vast te stellen hoeveel daklozen de hoofdstad telt, waar ze vandaan komen en welke hulp ze nodig hebben. De politiek hoopt zo grip te krijgen op de situatie en passende maatregelen te kunnen nemen.

In Berlijn zijn naar schatting 10.000 daklozen. Het exacte aantal weet niemand. In grote steden verspreid over Europa stijgt dat aantal. De stijging wordt deels veroorzaakt door Europese burgers die in andere EU-landen op zoek gaan naar werk. Als die opzet mislukt, hebben ze geen recht op een uitkering en belanden ze vaak op straat.

Vanaf 22.00 uur kammen ruim 3700 vrijwilligers in zo'n 600 teams de stad uit, naar voorbeeld van andere wereldsteden zoals Parijs. Ze zullen niet alleen turven, maar ook een aantal vragen stellen aan de daklozen die mee willen werken. Om hun privacy te beschermen worden de gegevens geanonimiseerd en mogen journalisten de teams niet begeleiden.

Dakloze is lang niet altijd man

Ondanks allerlei initiatieven om deze mensen aan een vaste woon- en werkplek te helpen, zoals adviesgesprekken en sollicitatietrainingen, leven er nog steeds duizenden mensen op straat. "De hulp die daklozen wordt geboden, komt dus niet goed aan", zegt wethouder Elke Breitenbach, de initiatiefnemer van de telling.

Als voornaamste reden noemt ze de toegenomen diversiteit binnen de daklozengemeenschap. "Vroeger was de gemiddelde dakloze een blanke man tussen de 35 en 55 jaar. Nu is de daklozenpopulatie veel internationaler en vrouwelijker. Ook zie je vaker daklozen met een handicap, zoals rolstoelgebruikers, of ouderen".

Door inzicht te krijgen in het aantal daklozen, hun verblijfplaats en behoeften, moet de hulp beter worden afgestemd op wat zij nodig hebben.

'Dieren tel je, mensen help je'

Niet iedereen is blij met de daklozentelling. De Selbstvertretung wohnungsloser Menschen, een organisatie die daklozen vertegenwoordigt, vindt de inventarisatie nutteloos. "Wohnungen statt Zählungen", woningen in plaats van tellingen, schrijft de vereniging op haar website. "De daklozentelling is mensonwaardig. Dieren tel je, mensen help je".

Dat alleen tellen niet de oplossing is, ziet Breitenbach ook, maar: "We hebben data nodig om de daklozenhulp te veranderen. Statistiek alleen verandert het leven van een mens niet, het kan slechts een basis zijn voor verbetering." De telling van vannacht zal dan ook niet de laatste zijn, voorspelt ze.

We vroegen twee Berlijnse daklozen wat ze van de telling vinden, swipe om ze te leren kennen: