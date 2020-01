Corso's en Zomercarnaval worden mogelijk internationaal Unesco-erfgoed

De organisaties zijn al jaren bezig om de nominatie voor de internationale erfgoedlijst rond te krijgen. Paul Bastiaanse van de Corsokoepel: "De belangrijkste mijlpaal is nu genomen. We werken hard aan een voordracht-dossier, waarin we uitleggen wat de corso's inhouden en hoe de gemeenschappen betrokken zijn." Hij is zelf opgegroeid met corso's: "Deelname gaat van generatie op generatie en bindt individuen samen tot gemeenschappen. Dat is hard nodig."

Voorwaarden

Om op de internationale lijst te komen moet het erfgoed aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet er stevig draagvlak zijn in de gemeenschap. "Het is geen topdown nominatie, de voordracht moet echt vanuit de gemeenschappen zelf komen", zegt Adriaanse. Deze evenementen zijn nu gekozen uit een langere lijst met voorgedragen erfgoed. Met de nominatie volgt de minister het advies van de Raad voor Cultuur.

De nominatie voor de corsocultuur moet vóór 31 maart zijn ingediend. In 2021 wordt bekend of de corso's in de internationale lijst worden opgenomen. De voordracht van het Zomercarnaval wordt in 2021 ingeleverd. In 2022 wordt bekend of ook dit evenement de lijst haalt.

Op de internationale lijst voor Immaterieel Erfgoed staat nu pas één Nederlandse inzending. In 2017 is het molenaarsambacht op de lijst gekomen. Nederland erkent de Unesco Internationale Immaterieel Erfgoed-lijst sinds 2012.