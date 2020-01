Brits feestje in Brussel: Europees Parlement steunt brexit-akkoord

In het debat in het Europees Parlement waren het vooral de Britten die het woord voerden. Van links tot rechts en van remainer tot leaver: iedereen greep de gelegenheid aan om een laatste zegje te doen. Nigel Farage van de Brexit Party, een van de grootste aanjagers van de brexit, werd na zijn toespraak toegejuicht met een hiep hiep hoera.

De vice-voorzitter van het parlement, de Ierse Mairead McGuinness, werd het uiteindelijk te veel. Ze riep dat de Britse vlaggen moesten worden opgeborgen. "Jullie vertrekken en neem die vlaggen mee", snauwde ze naar Farage.

Esther de Lange was een van de weinige Nederlanders die het woord voerden in de zaal. Ze waarschuwde voor misleidende informatie zoals bij de brexit-campagne was gebeurd.