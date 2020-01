Kabinet geeft Katwijk ultimatum: bouw huizen op vliegveld Valkenburg

Minister Van Veldhoven voor Wonen heeft de gemeente Katwijk een ultimatum gesteld: binnen twee weken moet de Zuid-Hollandse gemeente groen licht geven voor de bouw van woningen op het voormalige militaire vliegveld Valkenburg. Gebeurt dat niet, dan grijpt het kabinet in en geeft het de provincie opdracht om een bestemmingsplan op te stellen voor het gebied.

Dat heeft Van Veldhoven vandaag duidelijk gemaakt in een gesprek dat ze had met de gemeente Katwijk, de provincie en de eigenaar van de grond, het Rijksvastgoedbedrijf. Dat het kabinet dreigt met een dergelijke ingreep in de woningmarkt is bijzonder. Het bouwen van huizen is een taak van de gemeenten.

Marinevliegkamp Valkenburg werd in 2006 gesloten. Het is tegenwoordig vooral bekend van de musical Soldaat van Oranje, die er al jaren wordt opgevoerd in een van de hangars die daar speciaal voor is verbouwd.

Te veel eisen

Het is de bedoeling dat er 5000 woningen gebouwd worden, maar 14 jaar later is er nog steeds geen bestemmingsplan. Volgens het kabinet en de Tweede Kamer komt dat doordat de gemeenteraad van Katwijk met te veel eisen komt. De woningen mogen niet te duur worden, het moet een groene wijk worden. Door die eisen loopt het project steeds weer vertraging op.

De woningen zijn hard nodig in de Leidse regio. Alleen al vanuit Katwijk is er de komende 20 jaar behoefte aan 4000 woningen. Regeringspartijen VVD, CDA en D66 willen dat Van Veldhoven nu al ingrijpt, via een zogeheten inpassingsplan. Daarmee kan de gemeente Katwijk overruled worden.

Van Veldhoven zei dat ze een goed bestuurlijk gesprek heeft gehad met de gemeente en dat er afspraken zijn gemaakt. Of ingrijpen echt nodig is, moet over twee weken blijken, "maar ik zal niet schromen om de middelen in te zetten die het Rijk ter beschikking heeft".