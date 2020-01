Rusland: D66'er Sjoerdsma in Kamerdelegatie was bewuste provocatie

Het opnemen van Sjoerd Sjoerdsma (D66) in een Kamerdelegatie voor een bezoek aan Moskou was een bewuste provocatie. Dat zegt het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken in een verklaring die vandaag is uitgegeven.

Sjoerdsma stelt zich volgens de verklaring al jaren agressief op tegenover Rusland. "Op het randje van beledigend", zegt het ministerie.

Het Russische ministerie wijst erop dat het Kamerlid in 2013 pleitte voor een einde aan het toen geldende Nederland-Rusland Vriendschapsjaar. Een jaar later eiste Sjoerdsma een boycot van de Olympische Winterspelen in Sotsji en hij wilde ook dat het door Rusland georganiseerde WK voetbal in 2018 zou worden verplaatst naar een ander land, somt de verklaring op.

'Was geen verrassing'

De weigering om Sjoerdsma volgende maand toe te laten, kan volgens het ministerie geen verrassing zijn geweest. De Nederlandse zaakgelastigde in Moskou was er op 14 januari in een gesprek al over geïnformeerd.

"Ondanks onze waarschuwingen gingen ze doelbewust door met deze provocatie, terwijl ze perfect begrepen wat de mogelijke consequenties konden zijn. Ze zochten liever een schandaal, dan een constructieve discussie over manieren om de Russisch-Nederlandse relaties recht te zetten", staat in de verklaring van het Russische ministerie.

Volgens de Russen is het duidelijk dat Den Haag helemaal niet wilde dat het bezoek zou plaatsvinden.

Ook rest blijft thuis

Sjoerdsma kreeg begin deze week te horen dat hij niet welkom is in Rusland. Hij staat daar op een zwarte lijst. Het D66-Tweede Kamerlid zei al dat zijn kritische houding in onder meer het MH17-dossier daarvoor de aanleiding kon zijn.

De andere Kamerleden die zouden meegaan naar Moskou, besloten daarop ook thuis te blijven.