KPN heroverweegt app voor Chinese reizigers na kritiek over privacy

"De gedachte dat wij die data gebruiken om door te geven aan China is absurd", zegt KPN-topman Joost Farwerck in reactie in het NOS Radio 1 Journaal. "We houden ons aan de privacyregelingen die we op de site hebben staan. Als het verboden is om Chinese mensen te helpen, hebben we een probleem, maar volgens mij gaat dat een beetje te ver."

In de voorwaarden van de KPN-app staat dat gegevens bij Tencent, het moederbedrijf van WeChat, terecht kunnen komen. Aan die voorwaarden zijn twee weken geleden na kritiek aanpassingen gedaan.

Farwerck sluit niet uit dat KPN met de app gaat stoppen naar aanleiding van de discussie. "Dit was een speels idee om bepaalde doelgroepen te bedienen. Als dat allemaal aanleiding geeft tot verwarde discussies dan zal ik altijd wel weer kijken wat het oplevert."

Felle concurrentiestrijd

KPN maakte vanochtend bekend dat de jaaromzet voor het elfde jaar op rij is gedaald, met 2,7 procent. Het bedrijf zegt last te hebben van felle concurrentie.

Tegelijkertijd neemt de winstgevendheid van het concern toe. Onderaan de streep bleef er 614 miljoen euro over, mede door de verkoop van bedrijfsonderdelen.

Ook wordt er bespaard op de kosten, afgelopen jaar ging het om meer dan 140 miljoen euro. Ook dit jaar en volgend jaar wordt er bezuinigd.

Beurskoers gekelderd

Farwerck denkt dat het bedrijf de weg omhoog langzaamaan weer weet te vinden. "Ook de andere aanbieders moeten uiteindelijk geld verdienen dus je kunt niet eindeloos de tarieven tot het allerlaagste niveau laten dalen." Het telecombedrijf verdient ook meer aan nieuwe markten zoals beveiliging en internet of things, het verbinden van apparaten met internet.

Beleggers vallen de vooruitzichten voor de komende tijd tegen. Het aandeel daalt vanochtend bijna 7 procent op de beurs.