71.000 nieuwbouwwoningen erbij vorig jaar, hoogste aantal sinds 2009

In 2019 zijn er bijna 71.000 nieuwbouwwoningen opgeleverd, zegt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Dat is een groei van 6 procent ten opzichte van het jaar ervoor en het is het hoogste aantal nieuwbouwwoningen sinds 2009.

Op het dieptepunt, in 2014, werden er maar 45.000 nieuwbouwwoningen opgeleverd.

Van alle gemeenten kwamen er in Amsterdam de meeste nieuwbouwwoningen bij, ruim 5000. Procentueel gezien steeg de woningvoorraad door nieuwbouw het hardst in de kleinere buurgemeente Diemen, met bijna 9 procent. Er werden daar ruim 1200 nieuwbouwwoningen opgeleverd.

Doel gehaald

Er is een woningtekort in Nederland. Mede daardoor stijgen de huizenprijzen hard. Het kabinet heeft daarom als doel gesteld dat er jaarlijks 75.000 woningen bijkomen.

Het lijkt dus alsof dat doel niet gehaald is, met die 71.000 nieuwbouwwoningen. Maar er komen niet alleen woningen bij door nieuwbouw, maar ook door bijvoorbeeld splitsing van woningen en de ombouw van kantoorgebouwen tot appartementencomplexen. Ook verdwijnen er woningen door sloop.

Alles bij elkaar zijn er vorig jaar bijna 77.000 woningen bijgekomen, zegt het CBS. En daarmee is het kabinetsdoel dus wél gehaald. Begin dit jaar waren er in totaal bijna 7,9 miljoen woningen in Nederland.

Het zal moeilijk worden om het doel van 75.000 woningen ook dit jaar te halen. Door de stikstofcrisis is de vergunningverlening voor nieuwbouw vorig jaar teruggelopen. Het Economisch Instituut voor de Bouw verwacht daarom dat de nieuwbouwproductie dit jaar met zo'n 5 procent daalt.