Franse politie en brandweer raken slaags bij protesten

Bij protesten van brandweermannen in Parijs heeft de politie traangas en waterkanonnen ingezet. De brandweermannen staken vuurwerk af en probeerden de door de politie opgeworpen wegversperringen te rammen.

Duizenden brandweermannen demonstreerden vandaag in de Franse hoofdstad voor betere werkomstandigheden en garanties voor hun pensioen. Ze willen ook een verhoging voor hun gevarenbonus, die al sinds 1990 gelijk is gebleven. In oktober gingen ze ook al de straat op.

Sinds december wordt er veel geprotesteerd in Parijs en zijn er landelijke stakingen geweest, omdat de vakbonden ten strijde trekken tegen de pensioenplannen van president Macron.