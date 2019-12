Vakbonden proberen Frankrijk tot stilstand te brengen

Frappant is dat Macron zijn plannen nog helemaal niet uit de doeken heeft gedaan, zegt Renout. "Hij wist dat die acties eraan kwamen en wilde de gemoederen niet te veel verhitten. Pas halverwege deze maand gaat hij iets bekendmaken."

Wat wél bekend is, is dat Macron het pensioenstelsel wil versimpelen en daarmee geld wil besparen. "Gemiddeld gaan de Fransen met hun 60ste met pensioen, vier jaar eerder dan in andere westerse landen. Dat kost te veel geld. Er zijn nu 42 verschillende pensioenfondsen in Frankrijk, sommige met heel veel voorrechten. Spoorwerkers kunnen zelfs met hun 52ste stoppen met werken."

Franse regeringen proberen al sinds midden jaren 90 een eind te maken aan de bevoorrechte positie van werknemers bij de publieke diensten. De bonden hebben dat tot nu toe telkens weten tegen te houden.