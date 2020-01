Syrische troepen rukken op in laatste rebellenprovincie Idlib

Het Syrische leger is een offensief begonnen om Idlib, de laatste opstandige provincie in het land, te heroveren.Troepen zijn de stad Maarat al-Numan binnengedrongen, enige tientallen kilometers ten zuiden van de provinciehoofdstad Idlib.

De aanval is bevestigd door de pro-regeringskrant al-Watan en het oppositionele Syrische Observatorium voor de Rechten van de Mens, gevestigd in Coventry. Er zouden gevechten aan de gang zijn tussen regeringstroepen en opstandelingen. Er zijn geen berichten over slachtoffers.

Strategisch belangrijk

Maarat al-Numan is een strategisch belangrijke plaats. Die stad ligt langs de hoofdweg M5 van Damascus naar Aleppo en is nu nog in handen van de rebellen.

Eerder was al duidelijk geworden dat de regeringstroepen de stad aan drie kanten hadden omsingeld. Aan de westelijke kant van de stad werd een weg opengehouden, klaarblijkelijk om de bevolking de kans te geven te vertrekken. In de afgelopen dagen hadden regeringstroepen al een aantal dorpen in de omgeving veroverd.

Mochten de troepen van president Assad de stad heroveren, dan is het volgende logische doel de stad Saraqeb, de laatste stad langs de M5 die niet onder controle staat van de regeringstroepen.

Miljoenen vluchtelingen

Verder naar het noorden zijn regeringstroepen een offensief begonnen om de rebellen uit de westelijke voorsteden van Aleppo te verjagen. De afgelopen dagen hebben opstandelingen de stad zwaar bestookt met artillerievuur en mortiergranaten.

In de provincie Idlib verblijven miljoenen vluchtelingen. Rebellen, gelieerd aan Al-Qaida maken de dienst uit in grote delen van het gebied en kleine delen van het aangrenzende gebied bij Aleppo. Onder de mensen die vanuit het hele land naar Idlib zijn gevlucht zijn veel strijders, van wie lang niet altijd zeker is aan welke kant ze staan.

Keihard terugslaan

Turkije heeft in de provincie Idlib een aantal observatieposten gebouwd, naar eigen zeggen uit voorzorg en zelfverdediging. De Turkse minister van Defensie heeft het regime van Assad gewaarschuwd dat het keihard zal terugslaan als een van de Turkse observatieposten wordt aangevallen.

De opmars van de Syrische regeringstroepen heeft een vluchtelingenstroom op gang gebracht. Vele duizenden mensen vluchten naar de Turkse grens. De Verenigde Naties hebben gewaarschuwd voor een menselijke tragedie in het Turks-Syrische grensgebied.