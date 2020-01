Kamerdelegatie niet naar Rusland vanwege weigering Sjoerdsma

De reis van Tweede Kamerleden naar Rusland gaat definitief niet door. Zoals verwacht besloot de Kamercommissie van Buitenlandse Zaken een streep te zetten door het bezoek, omdat D66-Kamerlid Sjoerdsma van de Russen niet welkom is.

De parlementariërs wilden Rusland volgende maand bezoeken. Dat zou voor het eerst zijn sinds 2008. Maar de Kamercommissie vindt unaniem dat de Russen zich niet moeten bemoeien met de samenstelling van de Nederlandse delegatie.

Ondanks protest van minister Blok bij de Russische ambassadeur tegen het niet toelaten van Sjoerdsma, bleven de Russen bij hun standpunt. Sjoerdsma gaat ervan uit dat de weigering te maken heeft met zijn kritische houding tegenover Moskou, bijvoorbeeld over de nasleep van MH17. Maar daarover is officieel niets meegedeeld. De Kamercommissie wil daarover ook zelf de ambassadeur om opheldering vragen.

In 2011 werd een bezoek van de Tweede Kamer aan Egypte afgeblazen, omdat PVV-Kamerlid De Roon daar niet welkom was. En in 2009 ging een reis van Kamerleden naar Turkije niet door, omdat de Turkse regering niet met hen wilde praten als PVV-leider Wilders zou meekomen.