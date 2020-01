Parkeergeld levert gemeenten ruim miljard euro op

Het geld dat automobilisten betalen om hun auto op straat te parkeren is voor gemeenten steeds belangrijker. Dit jaar komt er naar schatting voor het eerst meer dan een miljard euro binnen aan parkeergeld, 9,6 procent meer dan een jaar eerder. Dat berekent het Centraal Bureau voor de Statistiek op basis van gemeentelijke begrotingen.

De stijging komt vooral door verhoging van de parkeertarieven in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. Amsterdam verwacht 39 miljoen euro meer binnen te krijgen dan een jaar eerder, Rotterdam 13 miljoen en Den Haag 12 miljoen.

Parkeergeld is inmiddels goed voor bijna 9,5 procent van alle gemeentelijke heffingen. Dat was tien jaar geleden nog 7,5 procent.

Parkeren soms nog gratis

"We moeten bedenken dat grond steeds schaarser wordt. Gemeenten zoeken ook plekken om te kunnen bouwen. Wat schaarser wordt, wordt vaak duurder", zegt GroenLinks-wethouder mobiliteit Judith Bokhove van de gemeente Rotterdam. "Parkeren is op heel veel plekken nog gratis, terwijl het voor een gemeente geld kost. Het is logisch dat de gebruiker betaalt."

Ook toeristenbelasting is voor gemeenten steeds belangrijker. Dit jaar komt er volgens de begrotingen 411 miljoen euro aan toeristenbelasting binnen. Dat is bijna 40 procent meer dan in 2019. De gemeente Amsterdam is ook hier verantwoordelijk voor het grootste deel van de stijging. Daar levert toeristenbelasting inmiddels meer op dan de onroerendezaakbelasting.

Te weinig budget

Alle heffingen samen leveren de gemeenten 10,8 miljard euro op. De onroerendezaakbelasting is goed voor 40 procent daarvan, daarna volgen reinigingsrechten en afvalstoffenheffing (18 procent) en dan de rioolheffing (16 procent). Parkeerheffingen komen daarna. Eerder bleek al dat veel gemeenten inwoners meer laten betalen voor het ophalen van hun afval.

Gemeenten hebben steeds meer moeite om hun begroting op orde te krijgen. Ze hebben de afgelopen jaren taken van de Rijksoverheid overgenomen, maar gemeenten vinden dat ze daar te weinig budget voor terugkrijgen.