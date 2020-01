Opnieuw stijging woonlasten, vooral afvalinzameling duurder

Veel Nederlanders gaan dit jaar fors meer betalen voor het laten ophalen van hun afval. Gemeentes verhogen de afvalstoffenheffing met gemiddeld 5,9 procent, blijkt uit onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen. Ook de onroerendezaakbelasting (ozb) en de rioolheffing gaan in de meeste gemeentes omhoog.

Huiseigenaren betalen dit jaar gemiddeld 30 euro meer aan woonlasten dan in 2019. Gemiddeld moet 734 euro worden betaald, een stijging van 4,3 procent. Vorig jaar stegen de woonlasten met eenzelfde percentage in vergelijking met 2018.

Mensen met een huurwoning betalen geen ozb, maar wel afvalstoffenheffing en in een deel van de gemeentes een rioolheffing. Zij zijn gemiddeld 18 euro meer kwijt aan woonlasten, een stijging van ruim 5 procent.

Papier levert minder op

Het ophalen van afval is duurder doordat gemeentes meer kwijt zijn aan het storten en verbranden van afvalstoffen. Dat komt omdat het Rijk de afvalstoffenbelasting heeft verhoogd. De gemeentes sturen de rekening weer door naar inwoners. Ook levert ingezameld papier en plastic minder op.

Van de veertig grote gemeentes die zijn onderzocht, gaan alleen inwoners van Arnhem minder betalen voor hun afval. Daar daalt de afvalstoffenheffing gemiddeld met naar schatting 4,1 procent ten opzichte van 2019, omdat de gemeente overstapt op een ander tariefsysteem. In Arnhem dalen de woonlasten sowieso, met 2,2 procent. Ook de ozb valt daar dit jaar lager uit.

Minder geld door betere afvalscheiding

In Apeldoorn moet flink meer worden betaald voor afval. Huishoudens betalen voor elke keer dat de container wordt geleegd en daar bovenop een vast bedrag per jaar. Die vaste kosten stijgen van ruim 167 euro naar 262 euro. De gemeente doet dat onder meer omdat inwoners hun afval beter scheiden. Daardoor wordt de restafvalcontainer minder vaak geleegd en komt er dus minder geld in de gemeentekas.

Dat geldt niet overal, zeggen de Groningse onderzoekers. Voor veel gemeentes zijn de kosten van afvalinzameling en -verwerking juist lager naarmate huishoudens het afval beter scheiden.

Geld ozb naar zwembad

De ozb stijgt gemiddeld met 4 procent en daarmee is het de sterkste stijging sinds 2007. Een aantal gemeentes wil met de verhoogde onroerendezaakbelasting de tekorten op andere terreinen aanvullen.

In Groningen wordt met de ozb-gelden het openhouden van de bibliotheek en zwembaden gefinancierd. In drie gemeentes daalt het ozb-tarief.