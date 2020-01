Onderzoek: klimaatverandering beperken kost minder dan niets doen

Klimaatverandering beperken tot een maximale temperatuurstijging van twee graden Celsius is economisch gezien de goedkoopste keuze. Dat blijkt uit een modelberekening van het researchinstituut voor klimaatimpact in Potsdam (PIK), die vandaag werd gepubliceerd. "Immateriële verliezen" als het uitsterven van soorten werden niet meegenomen in de berekening.

Uit de berekeningen bleek dat de wereldeconomie zou instorten als alle broeikasgasemissies in een keer worden stopgezet. Maar als er helemaal niets gebeurt, dan zou klimaatverandering enorme kosten veroorzaken. Een stijging van hooguit twee graden zou het beste zijn.

Achterover leunen en niets doen

Daarmee zijn de maatregelen die zijn afgesproken in het akkoord dat in Parijs werd gesloten in 2015 ook economisch gezien het verstandigst, zeggen de onderzoekers.

"De wereld heeft nu geen smoesjes meer om achterover te leunen en niets te doen", zegt onderzoeker Anders Levermann van het PIK. "Iedereen die zegt dat klimaatverandering tegengaan te duur is, kan zien dat ongecontroleerde klimaatverandering het duurst is."

In het onderzoek werd de schade door klimaatverandering, als gevolg van bijvoorbeeld toegenomen extreem weer of afgenomen arbeidsproductiviteit, afgewogen tegenover de kosten van het terugdringen van broeikasgassen. De berekening werd gemaakt met computersimulaties in een model van Nobelprijswinnaar William Nordhaus.